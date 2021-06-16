在傳統民俗中，通常以農曆出生月來分析命運，在不同月分出生的人，其一生命運都不盡相同。搜狐網命理專欄分析，出生在農曆1月、6月、10月的人天生自帶富貴命，最有機會在40歲前賺大錢，坐擁千萬資產成為富豪。

▍農曆1月

農曆1月出生的人命裡帶財，是天生富貴命，儘管他們在年輕時財產不多，但出了社會工作2～3年之後，他們的運勢便會開啟，加上他們天資聰穎，無論從事什麼工作都能手到擒來，人脈、知識、財富，都會從這時開始累積，成為職場上的佼佼者。而等到30歲左右，他們會嘗試自己創業，在有積蓄、有能力的基礎下，再加上吉星的照耀，更容易取得成功，是最有望在40歲前坐擁千萬資產的人。

▍農曆6月

農曆6月出生的人一生運勢相對平穩，但無奈個性過於剛烈，為人好面子，所以常常在人際關係上遭遇挫折，事業上欠缺貴人。建議此月出生的人要學會適當示弱，不要表現得過於強勢，方可化解不利的命格。另外，這些人早年生活艱苦，但是一到40歲，逢吉星照耀必能發跡，實現愛情事業雙豐收的成果，成為資產過千萬的富豪。

▍農曆10月

農曆10月出生的人外貌出眾、運氣佳，一生運勢看好，無論事業、愛情或財運都比同齡人更旺，很容易就能遇到自己命中的貴人，而且他們天生精於投資，容易成為金融、投資行業的高手，因此錢財對他們來說，無非是一串數字而已。若遇偏財年分，40歲左右便能坐擁千萬家財，大富大貴。