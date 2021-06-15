有些人天生財運加身，家境好到即便不工作也過著令人羨慕的人生，而有些人卻常常遭遇失敗，最終債務纏身麻煩不斷，搜狐網命理專欄點名，在丑時、午時、亥時出生的人最容易破財，建議多付出時間打拚事業，還是有機會能鹹魚翻身。

▍1.丑時：凌晨1～3點出生

生於丑時的人命中容易遭遇煞氣，雖然五行有土，但缺乏充足的生命力，在工作中不太有出色的才華，如果在創業中不幸出現一次失誤，就可能背債，導致全盤皆輸。想要出人頭地的話，只能夠依靠努力工作，好在他們貴人運不差，只要遇到貴人即可鯉魚躍龍門，有機會升官或加薪。

▍2.午時：上午11點～下午1點出生

出生在午時的人擁有旺盛的陽氣，但這類人在工作中缺乏縝密理智的思維，容易意氣用事。只要遭遇一些不順心的事情，就有可能不顧後果選擇激進的方式解決，最終讓自己因小失大，損失大把的金錢。如果想要讓自己擺脫糟糕的霉運獲得財富，就必須改變工作方式。

▍3.亥時：晚上9點～11點出生

五行中亥為水，而且還是陰水，代表出生在亥時的人「正財」與「正印」皆弱，缺少賺錢的機遇，貴人運也不旺，但破財的機會卻非常多，想翻轉此種負面運勢，必須從改變命格下手，建議在家中放置財神像，或者增加具有匯聚財氣的風水擺設，才可達到轉運的效果。