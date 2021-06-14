對內斂害羞的人來說，陌生的社交場合會帶來龐大的壓力，有時遠離人群反而更自在！搜狐網命理專欄點名，摩羯座、處女座、巨蟹座最喜歡與自己獨處，比起身處在陌生的環境中與一群人裝熟，他們更愛一個人狂歡，絲毫不覺得孤獨或無聊。

▍1.摩羯座

對摩羯座來說，與陌生人社交是一件無趣的事，如果沒有特別要求，他們就不會主動參加團體活動，即使出席也會默默地坐在一旁不講話，除非有比較熟悉的朋友，他們才會表現出熱情，真心與人相處。與其待在陌生壓抑的環境中，他們寧願與自己獨處，哪怕是一個人在街道上散步也更自在。

▍2.處女座

處女座不會抗拒與人社交，但他們在陌生的團體中還是會有點坐立不安，常常都是硬著頭皮認識他人，但這種社交模式會處女座覺得很累，他們不喜歡處處看人行事，同時認為沒必要為了陌生人讓自己變得不自在，因此，即使一個人出門或旅遊，他們也不會感到孤單，反而認為偶爾孤獨是開心的。

▍3.巨蟹座

巨蟹座經常被定義為宅文化的代表，因為他們不太願意參與人太多的熱鬧活動，但巨蟹座的人個性很好又真誠，他們只是不喜歡陌生的社交環境而已。若巨蟹座被邀請，他們也不會高興，只會覺得身心俱疲，情緒一直悶悶不樂，因為對他們來說，一群人的狂歡是一個人的寂寞，一個人的寂寞卻能獨享一群人的快樂。巨蟹座只喜歡放飛自我，做自己喜歡的事情。