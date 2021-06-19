有些人在感情世界裡，一旦受傷了就需花很長一段時間療傷，一方面是他們個性較脆弱，一方面是他們在感情裡，曾經付出非常多，因此他們一旦被傷害後，就久久無法走出這一段感情，《搜狐網》近日分享3個在愛情中受傷後，可能難以再愛人的星座。

1.雙魚座

雙魚座在感情裡，屬於較主動的一方，他們若有喜歡的對象，就會全心全意地付出，會主動送禮物給對方，或幫另一半做任何事，雙魚座從不擔心自己付出太多，可能導致對方不懂得珍惜，因為他們認為談戀愛就是要付出，所以他們一旦受傷了，就可能久久無法恢復，甚至會深陷在感情裡，很久都不會再愛人了，也容易怕自己再次受傷。

2.雙子座

雙子座外表看似薄情，但他們其實重情重義，在愛情裡總是小心翼翼的，他們害怕做錯事，導致另一半不愛自己，雙子座愛得深沉又熱烈，就算非常在乎對方，卻經常裝出毫不在乎的樣子，也容易使另一半誤會，覺得雙子座或許沒這麼愛自己，最終選擇分手，而雙子座一旦受傷後，很有可能一輩子都走不出悲傷和陰影。

3.射手座

射手座給人花心的印象，但實際上他們只是保護慾旺盛，一看到身邊的人有難，他們就會想主動保護對方，恨不得為身邊所有的朋友兩肋插刀，不過重情重義的他們，仍分得清什麼是愛情，什麼是友情，在射手座心裡，真正愛的人只有一個，而一旦談戀愛後，他們會全心全意付出，一旦受傷也是撕心裂肺，所以想進入下一段感情，也不太容易。