面對感情來敲門，有人半推半就，先交往了再說，但也有人在愛與不愛間的界線相當分明，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，面對不來電的對象，會清楚的劃清界線，但其實這不是他們無情，只是不想耽誤對方、浪費彼此的時間。

巨蟹座：

巨蟹座雖然深情，但其實愛恨分明，遇到愛情很果斷，對於自己沒感覺的對象，他們的反應相當絕情冷漠，因為巨蟹座的人認為，太多的糾纏只會讓他更加心煩意亂，加上不願意將對方當成備胎、浪費彼此的時間，所以對不愛的人會比較直接。

水瓶座：

水瓶座雖然在許多事情上都猶豫不決，但在感情方面非常果斷，想要成為他們的情人，需要通過幾道關卡。面對不愛的人，水瓶座也不會做出讓對方誤會的舉動，反而會一再給軟釘子碰，希望對方知難而退，但水瓶座雖然表現得較無情，卻不會刻意欺騙別人的感情。

雙魚座：

雙魚座在愛情面前是一個願意為對方低頭的人，即便他在各方面都比另一半優秀，他也不會刻意拿翹，反而會顧慮對方的感受。不過雙魚座對待不愛的人卻是相反，不但不給對方接近的機會，也不會有太多的好臉色看，只希望對方趕快放棄，早日找到合適的人。