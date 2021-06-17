有些星座外表看似冷漠，不免讓人擔心他們對待另外一半時，態度是否也同樣很冰冷，實際上有些星座給人冷漠的印象，不過他們一旦遇到心儀的對象，就會展現出不同以往的態度，甚至會變得很溫柔，近日《搜狐網》就分享4個會為愛人而改變的星座。

1.天蠍座

天蠍座表面非常冷漠，給人一種冰冷的感覺，但其實是他們不知道該怎麼做，才可以討別人喜歡，不過有了另一半後，他們就會變得很積極，對伴侶的親朋好友會表現出熱絡，就是希望別人能夠在自己喜歡的人面前說一些好話，對於天蠍座來說，為愛人改變是必須的。

2.摩羯座

摩羯座個性嚴肅，除了工作以外，很少事情能讓他們開心，不過若遇到喜歡的人，他們會變得很溫柔，整個人的氣場都不一樣，並不是他們願意為對方改變，而是一種沐浴在愛裡的自然反應，個性會因此變得溫柔，對別人抱持公事公辦的態度，唯有對另外一半會表現出柔情。

3.水瓶座

水瓶座遇到喜歡的人之前，個性非常獨立，不喜歡處理生活的瑣事，或是複雜的人際關係，給人一種凡事都漠不關心的感覺，就算非常孤獨，他們也不願投入世俗生活裡，但有了喜歡的人後，他們為了對方，什麼都願意做，就算是瑣事也做得心甘情願，這也使水瓶座變得更加成熟、有責任感。

4.射手座

射手座非常獨立自主，喜歡一個人獨處，對異性也沒有太大興趣，在許多人眼裡，射手座給人忽遠忽近的感覺，也成為他們的個人魅力，不過射手座若遇到喜歡的人，他們就會變得很黏人，恨不得一整天都與對方在一起，要不然就會感覺很不放心。