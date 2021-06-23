有些人天生第六感就很強，星座運勢網站「星座上上簽」分享，處女座、天蠍座、雙子座談戀愛的時候擁有超強直覺，當戀人出軌的時候，他們總能在第一時間發現蛛絲馬跡，想背著他在外面胡搞、偷吃，根本是不可能的任務。

▍1.處女座

處女座在談戀愛時很沒有安全感，甚至可說是不太信任另一半，他們心思很細膩，觀察力很強，只要情人有任何一絲改變，都逃不過他的眼睛。處女座的注意力時時刻刻都放在戀人身上，平時挑剔又碎嘴，整天繞著對方轉，如果對方出軌，他們很快就能察覺到不對勁，立刻喚醒心中的小偵探，尋找兩人相處的疑點，拆穿對方不忠的真相。

▍2.天蠍座

天蠍座性格很敏感，疑心病很重，他們佔有慾很強，希望情人眼中只有自己，雖然深愛對方，但也無時無刻都在胡思亂想，猜測對方有沒有出軌，只要對方心裡有其他人，他們通常很快就能察覺，接著就會開始想辦法試探對方，天蠍座的直覺可說是百發百中，一問之下往往對方也只能坦承自己的錯誤。

▍3.雙子座

雙子座平常雖然看起來很不正經，其實他們很聰明又敏感，腦中還突然會浮現一些第六感，通常還很準確。當他們發現情人出軌，第一時間並不會拆穿對方，而會裝做跟平常一樣跟對方聊天，慢慢用套話的方式讓對方自己暴露劈腿的證據，等到對方承認，雙子絕對不會輕易放過他，他們在感情中絕對不會讓自己委屈。