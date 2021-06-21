病毒繁殖不是靠分裂，而是靠複製，加上繁殖速度高過細菌千百倍，點突變司空見慣。兩點以上的點突變，加上能夠存活，才能稱為「變種」。絕大部分的病毒突變與變種都以自動滅絕結案，因為變異本來就不是件好事，連人都有「富不過三代」的現象，病毒比人小太多，當然有「變不過二次」的可能。所以病毒變種是需要些時間。

逼使病毒產出有效變種的最大外力就是免疫壓力，自然感染或接種疫苗的群體免疫。有了部分群體免疫的疫區，最容易出現變種。英國、印度、南非在經歷嚴重自然感染後就出現成功變種，英國也在打了7成疫苗後出現印度變種。所以打疫苗就和實際感染一樣，要打得快又廣才能防變，台灣慢吞吞的疫苗採購、慢吞吞的二周審核、慢吞吞的接種都有機會在還沒擋掉印度變種前，就已經有土壤產生台灣變種，那可就丟臉丟大了。

變種病毒由於逃脫自群體免疫，所以任何變種病毒的出現都必須用來再評估現有疫苗的效益。這也是反對高端沒做三期就想用於台灣的重要原因，因為病毒早已是變種，非當初的疫苗株。世界各國在面對印度變種時，各疫苗都有減弱，也都有不排除接種三劑疫苗的聲音。將來變種多了，也可能要丟棄高端這種難改變的古代疫苗，發展二代疫苗以茲因應。

台灣現在要應付印度變種，或日後層出不窮的變種病毒。可不能再依靠土方法入境檢疫14天，或再開恩的加上檢疫期滿一律普篩的政策。因為7月正好面臨美國開放邊境及東京奧運，世界各國當然也會跟著開放。台灣若為了印度變種，依然搞出古老的動物檢疫政策，是沒法跟上歐美開放的步伐，勢必繼疫苗孤兒、篩查孤兒後，再度榮膺「旅遊孤兒」的榮銜。

即使面臨印度變種，喜歡蹭熱度的指揮中心，絕對不會甘願台灣的旅遊泡泡落後於其他國家。也可能會取巧開放其他怪泡泡，例如外交泡泡、國安泡泡、體育泡泡都可能變成如當初「機師泡泡」一樣，一個3+11就搞得千瘡百孔。

請指揮中心不要再搞任何泡泡了，對於一個自傲與自嗨的指揮中心，是不會逆著7月份的全球開放潮而不去玩泡泡的。是否印度變種會跟著進來，入境普篩只是個古老的輔佐政策，真正釜底抽薪的做法是推動旅遊護照。

旅遊護照是要求入境者必須打滿疫苗，可外加抗體或抗原檢驗資料，這部分是由台灣單方面在簽證上要求即可，未動用到台灣的資源。出境的國人也要應目的地國家的要求提出相對的健康資料，這些均可在台灣已建構的旅遊門診中執行，即使政府要無良的給人收費也是可行，在疫苗接種漸漸普及後，旅遊護照成為可行。

對於印度或以後其他的變種病毒疫區來的旅客，指揮中心可在簽證上提出相對應疫苗的要求。如果當初華航3+11事件時有作出機師必須接種疫苗的「機師泡泡」，即使當初是0+14也不會鬧出這次英國變種的滔天大案。想必也能成為其他變種的防疫金標準。（作者為中華民國防疫學會 理事長）