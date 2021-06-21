從進入人力銀行後，每天要接觸到的不是企業主、人資，就是求職者，也因此聽了很多光怪陸離的「面試活教材」、「有毒的履歷」等等，這些都是過去在新聞圈，想都沒想過的面試情況。

「我最怕的就是那種帶爸媽來面試的」，一聊到最不想碰到的求職者，人資主管”婷婷”口氣都變了，感覺好像下一秒就要抓狂，「最誇張的是，整場面試都是媽媽在說，我兒子很乖，從小就品學兼優，我也是想來看看他以後的工作環境，你們聊你們的，沒關係」。

「說是說沒關係，當我要開口問他，平常有什麼興趣專長時，你知道接下來怎麼樣嗎？」婷婷一臉”你絕對想不到“的表情，吊足了我的胃口。

「他媽媽居然掏出手機！開他兒子跳舞的影片給我看！然後說他兒子又帥又多才多藝」，雖然跳街舞也是很健康的嗜好，但婷婷的公司是做線上英語家教課程的，實在和街舞八竿子打不著。最後整場面試，該問的沒問到，該了解的沒了解到，婷婷從頭到尾和應徵者講話的時間不超過兩分鐘，大部分的時間都是媽媽在solo，不知道到底是誰在面試。

另一位資深人資Ben也馬上很有共鳴的加入話題，「家人想一起來也不是不行啦，只是頂多在外面等，不然碰上這種的，到時候媽媽又打來抗議加班，還是抱怨工作太辛苦，錄用了也是後患無窮」，家人陪伴參加面試，對人資來說並無不可，只是參加工作面試可不是挑幼稚園入學，家長瞻前顧後，面試者卻沒發言機會，媽寶級面試者out！最讓人資顧忌的，就是擔心這類型的求職者，依賴性太重，無法獨立作業。

Ben接著說「但這都還不是最離奇的，還有來oo眼鏡面試，結果說我從小就買xx眼鏡的求職者，連自己去哪裡應徵都不知道。我還遇過那種遲到半小時，才打來說他塞車在路上叫我們等的，這些都是不需要考慮，會馬上刷掉的類型！」

和這些人資的阿哥阿姐們，經過長期相處後，發現很多人會忽略的求職的大地雷還有以下幾項：

＊大頭照跟本人完全不同的「照騙」。

(人資內心os：從一開始就給人不夠誠實的印象，照片頂多調調亮度和飽和度，不要p到連爸媽都認不出來，也不要貼花俏的貼圖在上面，感覺很不穩重。)

＊寫了祖宗十八的的故事跟經歷，但跟自己有關的只有少少幾句。

(人資內心os：我對你爸爸媽媽的戀愛故事沒興趣，更不會想知道你就讀哪一家托兒所，後面還有人等著面試，請講重點！)

＊一坐下來都還沒自我介紹，就問薪資、福利、休假，或是開了一個不符合行情的薪水。

(人資內心os：都還不知道工作能力，也還沒自我介紹，就急著想知道待遇，這是故意在惹毛面試官吧。)

＊跟上一個完全相反的案例，問他期望薪資、待遇，回答都可以。

(人資內心os：完全沒自己想法，也滿讓人擔心的。)

＊問為什麼想來這邊工作，回答：投了好幾家履歷、男/女朋友說這邊不錯、媽媽叫我來試試看。

(人資內心os：所以就是說沒有一定要來我們公司囉？)

＊一間公司應徵好幾個完全不同的職務。

(人資內心os：是太多才多藝還是根本搞不清楚自己想做什麼？)

＊問到離職理由開始大抱怨前公司。

(人資內心os：我不是你的心理諮商師欸！）

＊面試時手機狂響，還接起來暢快聊天把面試官晾在旁邊。

(人資內心os：真的很忙的話你要不要先回家，我趕快面試下一位。)

＊不懂裝懂，賣弄自己和公司的誰誰誰很熟。

(人資內心os：你知道那個誰誰誰是我爸嗎......真人真事，不過這位人資很客氣沒當場揭穿面試者)

＊詢問什麼時候能到職？想也不想馬上回答明天。

(人資內心os：雖然感覺很積極，但如果還在職的話，難道都不用交接？如果是待業中的話，這段空窗期在做些什麼？)

但如果回答2個月才能到職，也沒有合理的理由，只是單純想玩樂放鬆的話，對人資來說也是會扣印象成績的，所以這一題也必須謹慎回答。

聽起來好像怎麼踩都是地雷，但其實只要換位思考，想像如果自己是主管，看到哪些行為會讓你想扣分的？或是問問長輩們，甚至模擬面試用手機拍下來，就能分析自己的優缺點，加以訂正改進，當然，你也可以到1111人力銀行的面試經驗談，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將求職心法不藏私地分享給還在求職路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路。