【旅奇傳媒/記者-徐意雯】日本海鮮的美味印象深植人心，尤其三面環海的長崎縣更是深受海洋恩惠，捕獲的漁獲量為全國前三，其中多達250種以上的豐富種類，更是全國冠軍。因此來到長崎縣，一頓海鮮大餐是少不了的，而平戶市更以兩種出了此地就罕見的海鮮聞名，造訪平戶市時，千萬要加入必吃名單。

▌連皇帝都稱讚，超美味比目魚

比目魚又稱「皇帝魚」，故事來源有許多版本，但總脫不了皇帝對於其美味的讚賞，可說是好吃掛保證的鮮魚。台灣的比目魚多依賴進口，且皆是養殖，想吃到野生的比目魚可不簡單。但即使在日本，野生的比目魚也很稀少，而平戶市就是國內數一數二產量最多的地區，每年1月中旬到3月底就是品嘗比目魚最好的時節。肉質細緻、油脂豐富的比目魚，不管是生魚片、涮涮鍋都極為鮮美！

▲平戶稱體型壯碩的野生比目魚為「坐墊」，可見其肥美程度。 圖：平戶觀光協會／提供

▲肉質清甜的比目魚做成茶泡飯也是內行人必吃美味。 圖：平戶觀光協會／提供

▌媲美龍蝦的扇蝦

扇蝦(ウチワエビ)的外型就像是一把蒲扇，有點奇異的外表早期不太為人接受，是漁夫間才知道的行家珍饈。其棲息區域位於日本海中部以南，尤其以九州的平戶、五島為主，加上產量稀少，出了這地區就不容易吃到。扇蝦的口感非常有彈性，被譽為跟龍蝦一樣甘甜，吃法也很多元，最推薦生吃、清蒸跟炭烤，或是煮成味噌湯等。每年冬季是主要捕撈季節，這時候來到平戶市就能大飽口福。

▲新鮮的扇蝦最適合直接生吃，可以品嘗到最純粹的鮮甜滋味。 圖：平戶觀光協會／提供

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