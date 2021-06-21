注意致災滯留鋒面！受滯留鋒面影響，氣象局預計於今(21)日17時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於20時30分舉行記者說明會；氣象局表示，易有短延時強降雨，西半部地區有陣雨或雷雨，東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨等級以上降雨發生的機率，要留意積淹水的現象。

氣象局表示，今日鋒面接近及西南風影響，南部地區水氣較多，已有陣雨和雷雨出現，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明(22)日至周四(24)受滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區包含澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其中明後兩天西半部地區易有局部豪雨，要特別留意。

其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風，請注意。