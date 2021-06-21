中央氣象局今(21)日傍晚17時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並在晚間20：30舉行記者會說明，預報中心課長林秉煜表示，今晚到明天白天，西南風影響，帶來強對流，台灣西半部、東北部及中南部地區有局部豪雨或大雨，可能有短延時強降雨。氣象局強調，今天深夜到明天白天是這波降雨最明顯的時候，尤其南台灣，預估未來三天可能降下400-700毫米的雨量。此外，還要留意台灣海峽目前有較強對流，鋒面到達時，也可能對北部地區造成明顯降雨。

【LIVE直播】致災滯留鋒來了 氣象局最新說明｜2021.06.21

氣象局指出，今晚到明清晨中南部降雨明顯，尤其是沿海地區，明天白天之後降雨區域會從沿海移到內陸，一直持續到明天下午，雨勢最明顯的就是南台灣，未來三天恐有400-700毫米的雨量，尤其台南、高雄、屏東，預估降雨量200毫米，中部地區也有150-200毫米，今天深夜到明天白天是降雨最明顯的時候。

21日至22日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局持續發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今(21日)晚至明(22)日嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，臺中至雲林、南投及嘉義市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

此外，還要留意台灣海峽目前有較強對流，鋒面到達時也可能對北部地區造成明顯降雨，氣象局預測，一直到周四，滯留鋒面都還在台灣上空。