薔琵颱風往北前進，對台灣無影響。（翻攝自氣象局）

颱風生成！氣象局表示，位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天上午8點發展為第5號輕度颱風「薔琵」(國際命名: CHAMPI)，預測朝北北西方向移動，對台灣無影響。

氣象達人彭啟明也在臉書發文，指出今年第五號颱風「薔琵」生成 ，不是「牆壁」，是寮國所命名，意思是一種花名，並指出「薔琵」颱風未來對台灣沒有影響。

至於今日天氣，氣象局表示，今天滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南風依舊偏強，天氣持續不穩定，白天西半部降雨有機會再度增多，各地出現陣雨或雷雨的機率仍偏高，部分區域仍有局部對流發展造成較大雨勢。

氣象局提醒，滯留鋒面降雨屬於一波一波移入或發展，當中會有雨停的空檔，不過一但有對流發展並通過時，就容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意對流發生時伴隨的強風、雷擊等劇烈天氣現象，留意氣象局發布的相關訊息，由於連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。