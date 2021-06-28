上游不鏽鋼廠燁聯(9957)將在本周開出7月盤價，儘管6月304系熱冷軋產品每噸已經大漲12000元，在國際鎳價持穩回升，原料價格攀高帶動，市場認為上游鋼廠仍有開高盤機會。今日彰源(2030)股價再漲停，允強(2034)、運錩(2069)等不鏽鋼股亦全數大漲。

美國拜登政府已與兩黨國會議員就5790億美元基建政策達成共識，這也提振了需求增加的預期，倫敦金屬交易所(LME)上周基本金金屬價格上漲；其中，LME期鎳上漲116美元，至每公噸18523美元，回到高檔水準。

本月以來，LME鎳價均守住每噸17000美元關卡之上，近期回攻至18000美元大關，跟5月相比，均價仍略高一些，鎳價為主要成本，鎳價上揚，預計對不鏽鋼鋼價有所支撐，市場認為上游鋼廠7月仍有開高盤機會。

隨著鎳原料價格上漲，亦掀起一波漲勢，中國大陸近期不鏽鋼期現貨飆漲，青山集團近日不鏽鋼開盤價格走高，而印尼青山對台報價也擬上漲，加上先前中國大陸取消退稅轉單效應仍在，上游在大漲6月價格後，下游仍有需求下單，以及俄羅斯政府對鋼鐵及鎳等非鐵金屬出口將課徵臨時關稅，使得市場看上游開7月盤價繼續上漲機率高。

不鏽鋼廠隨著第二季以來鎳價及不鏽鋼價續揚，第二季營運可望比第一季更好，第三季又將比第二季業績更上層樓，今年業績均都將比去年大幅好轉。