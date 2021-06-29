鄰居好友決定退訂的「枋山芒果」，在最後一刻被我救回，一整盒躺在我家門口。

他家裡有高齡老人，百般擔心與謹慎到滴水不漏也是應該。

Delta病毒不是等閒之輩，經由空氣、沾在物件上究竟能「傳多遠、活多久」仍是未知數？但好友也沒有因此辜負基層農民，他通知了社區警衛拒收退回、告知了網路平台「退訂但不必退費」。這是他能做到的一種最大可能的「謹慎，但不嫌棄」的警戒與溫柔了。

聽說到處都在「退訂」屏東尤其枋山芒果，如今抽樣看來，各地尤其北部天龍國人確實驚恐不假。昨天上午好友語氣躊躇的發訊給我，在得知由屏東枋山寄出的芒果是週末前已經上了貨運車且隨時到貨在即，於是我「曉以大義」後就順勢接手了。

我盤算且執行的作法是：「食用級次氯酸鈉殺菌水噴過全盒 →→ 打開盒子紫外線燈殺菌30分鐘 →→ 次氯酸鈉水噴過每一顆芒果 →→ 繼續靜置兩天 →→ 逐一先洗淨放置光觸媒殺菌冰箱」。

最終我安慰鄰居好友說：你若是改變心意了，隨時可以來找我物歸原主拿芒果，或者等我剝皮削好，「代替屏東枋山姑娘含情脈脈的餵你吃」～當然，這份「接納」並非基於一種假意的人道，基本上我也還是基於「枋山附近各村完成普篩，多數陰性僅1人陽性」的數字推論判斷了芒果的安全機率！

然而，國際上凶狠傳播的Delta變種病毒經祖孫兩人帶入台灣，且快速傳遞了鄰居12人，為何週末之後的這幾天，竟然能夠如此不可思議的「沒有更多確診對象」，彷彿停止了繼續擴散的路徑？

網路上有不少人質疑其中有貓膩，這裡關於「天佑台灣」與「事有蹊蹺」之間，哪一個可能性高？

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