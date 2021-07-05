7月2日，網傳日本TBS電視台通報稱：「美空軍1架RC-135U電子偵察機在福建霞浦空軍基地不到55海裡的空域，突然遭遇中國空軍3架電子反偵察機『獵鷹1號』的攔截與圍捕。」同樣消息，早在6月4日已經報導過，謠傳顯然大有文章。

中國是否有神秘的「獵鷹一號」？至今中共軍方尚未公布，有人說是改進型的殲-16電戰機，也有人說是無人電戰機，既然軍方沒有公佈，表示這款（有人/無人）電戰機尚未服役、或已服役但不公布。

例如官宣殲-10A是2003年服役的，其實在1997年就已經部署在南昌基地了。官宣殲-20數量（截至現在）總共約150架，可是按照每年36架產能、加上4條生產線，1年即可製造出144架殲-20。總的來講，等大家看到官宣的數字時，內部早就已經存在了，只是不想讓我們知道而已。

既然軍方不想讓大家知道，那就不會拿出來亮相，除了殲-20例外。本人非常懷疑殲-20已經來過台灣，而且好幾次，隱身匿蹤嘛，總是要見家人的。新武器通常隱身幕後，解放軍會用舊型武器和對手過招，刺探敵情，應該還不會急著秀場。對付美日軍隊，使用岸置設備即可；若要演練，一定在內陸地區進行，絕不會透露電子參數。

若如日媒所說來了3架無人電戰機，那麼美日真的要繃緊神經了。這3架無人機必然非常「聰明」（植入了人工智慧），它們知道如何編隊、如何搜索目標、如何協同作戰、如何編隊返航，操縱3架沒問題，操縱30架、300架、3000架、30000架無人機就不難了。

再看美軍這架RC-135U，機動性很差、速度很慢、操縱是極差的機械系統，想用電磁方式讓RC-135U失控，就像秀才遇到兵。而且，連近在咫尺的嘉手納基地也渾然無知，這就誇張了。

今年日本非常積極台海活動，巴不得台海有事，也許這是日本刺激美國更深的介入台海地區、或讓日本早日成為「正常國家」的做法？

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