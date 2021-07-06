國防部參謀總長陳寶餘甫上任即在公開場合提示，國軍作戰指導須確依「濱海決勝」、「灘岸殲敵」作為建軍原則，外界認為這是前參謀總長李喜明主張的「整體防衛構想」之「復活」，令人錯愕。

「濱海決勝」並非軍用術語，「濱海」為靠近海邊；沿海的意思。而海島防衛作戰成功之要件，在於充分的準備，尤其戰場經營的良窳關係戰力是否能夠發揮，台灣本島四週沿海灘岸均有鋼筋混凝土的永久性工事碉堡，但因年久失修且受海水侵蝕，大多失去抵抗的作用，未來在面對共軍突擊登陸初期，如何支撐「濱海決勝」作戰指導？

另國軍可能並未充分理解共軍擁有俄製S-400防空飛彈的戰略意涵。俄製S-400防空飛彈射程400公里，我方空軍戰機自跑道起飛至30公尺高度即會遭其鎖定、擊落，一個飛彈營可涵蓋三分之一的台島空域，三個飛彈營即能完全覆蓋台島空域。換言之，共軍S-400防空飛彈、中短程彈道飛彈、東風10號巡弋飛彈及衛士遠程火箭砲，已對國軍形成系統化的反制空作戰能力。在這種情況下國軍幾無空優，遑論制海權，又如何落實「灘岸殲敵」作戰構想？

職是之故，國軍未來地面部隊，有必要朝快速反應空中打擊兵力轉型，且輔以飄忽不定、突然襲擊的城鎮作戰方式，誘敵深入都會區分割兵力，逐次各個擊滅敵軍。城鎮作戰為特定地形上的戰鬥，亦能有效抵銷共軍的海、空優勢。尤其是台灣本島各地區樓房多為5層樓以上之建築物，且樓房之間巷道狹窄，共軍登陸之戰車火砲仰角受限，一旦進入巷道即無法迴轉車身，極易被埋伏在樓房頂端及地下室之我軍狙擊，而遭到極大的戰損，進而摧破共軍陸戰奪台的企圖。

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