立法委員林昶佐欲批柯文哲市長，卻反被環南市場自治會會長嗆聲，整起事件因著現場直播，台灣民眾都瞧見了，而且民眾一面倒的大聲說嗆得好！嗆得爽！這種情形引來綠營恐慌，網軍側翼忙不迭地想要挽回一點聲勢。

第一招，當然是製作哏圖。哏圖如連環畫一般地說編故事，企圖誣指自治會長與柯文哲事前套好了招，還說是柯文哲把麥遞給了自治會長。

只可惜，畫面明明白白是會長主動搶麥，哏圖上的文字是睜眼說瞎話。

第二招，狡辯詭辯，胡亂指責。一說是自治會長把林大立委看大了，當作了市長，關心市場應該是市長要做的事，應該要嗆柯市長而不是林大立委不關心市場。二說是，自治會長把林大立委看小了，當作是市議員，市議員才應該去關心台北的市場。

要聲援林昶佐，還真是為難1450側翼了，要胡言亂語至此。立委最大的職責是反映民意，監督中央政府施政。林昶佐做為萬華區的立委，難道不應該關心環南市場的疫情？不然他跑到環南市場記者會來做什麽？來做秀的嗎？

林大立委是跟著陳時中一起來的，難道是「套好招」要來給柯文哲難看的？看到林昶佐站在陳時中身邊，還幫部長拿牌子，大概忘了自己是立委，首先應當監督的是中央政府官員作為。

林昶佐既不關心在地選民，也不監督中央官員，那麽身為綠色立委的職責還剩下什麽呢？難怪1450想圓謊都撞到牆。