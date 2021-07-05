北市環南市場自治會長林勝東日前怒批立委林昶佐「沒關心環南市場」，林昶佐負面聲量激增，連帶讓成立不久的「罷免林昶佐」臉書社團，2天內粉絲數飆破2萬人，該團隊喊出「清林散昶」，將募集2500份罷免提議書，力拼第一關「原選舉區選舉人總數1％以上」提出罷免案。

發起「罷免林昶佐」的團隊表示，粉專從5000多衝破20000人，除了目前我們已經開始討論罷免的組織與行政程序外，也在積極與有相關經驗者接觸請教，團隊需要一點時間來做規劃。

團隊指出，目前第一關就是要「原選舉區選舉人總數1％以上」提出罷免案，依照2020年總統立委選舉時中正萬華區選舉人數為24萬4748人來看，我們至少第一階段要拿到2500份以上的罷免提議書。

團隊表示，雖然工作進度大幅超前，給了團隊壓力但也給我們信心，台灣並不是沒有過罷免成功的案例 ，也有其他地區的罷免正在如火如荼進行，也會請教一些有相關經驗的專業人士及團隊，希望可以協助撤昶活動更加順利地進行。

團隊強調，後續將募集罷免提議書，將開放網路下載請民眾列印填寫寄回或送至特定站點，以及展開第二階段連署的時候，就請各位中正萬華區的好朋友幫忙我們共同展現爆發力與動員力，一起萬民撤昶。

團隊認為，人民不必只有在投票那一天當主人，中正萬華人也要證明我們可以不依靠政黨、不依靠權勢做到，我們要向政客拿回自己的聲音與權力，不只四年一度，四年裡的每一天與每一個四年，我們才是這些自以為代表民意者應該要聽從的人。