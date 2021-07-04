中華民國駐美代表蕭美琴最近在美國捐贈台灣250萬劑疫苗一役立功，一款標誌「戰貓」的口罩蔚為流行，包括陳時中在內的許多民進黨政治人物喜不自勝地戴上這款口罩。「戰貓」自是相對於中國「戰狼外交」而來，養貓人都知道，在貓眼裡，主人是奴，如果沒有戰狼，就沒有戰貓，貓奴終究只是貓奴，不會是戰貓。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說「台灣取得疫苗的途徑被截斷」。所謂「被外力截斷」指誰？沒有明說。民進黨人心裡總有個假想敵：當然是中國搞鬼。但是有一種冷叫做媽媽覺得你會冷；有一種疑神疑鬼，台灣覺得就是中國搞的鬼。

按照美國政府說台灣買疫苗遭「外力截斷」，目前也只有德國輝瑞BNT疫苗因大中華區代理權上海復星集團因素還沒有買到。不過，台灣政府若不健忘，去年沒有阻擋東洋林全採購這款疫苗，台灣老早應該搞定了。然而此案破局之說，遍查輿論都說是民進黨立委有人阻擋，並沒有任何指涉中國阻擋的說法。

那麼美國政府「外力截斷」說法從何而來？蕭美琴努力採購美國疫苗有沒有遭到中國阻礙？經查，台灣政府2月10日與莫德納簽約採購505萬劑，截至6月30日交貨80萬劑，到貨率15.84%，供貨雖有些落漆，但說台灣因「外力截斷」買不到或買不起莫德納疫苗，必需美國捐贈250萬劑疫苗就太超過了。頂多是台灣怎麼才買505萬劑、催原廠供貨也太不夠力了。中國駐美大使崔天凱這兩年在美國因美中貿易戰頻頻吃癟，此刻告老還鄉，「老狼伏櫪」怎麼還有力氣搞戰狼外交？

貓，生性孤傲，不屑與奴戰。蕭美琴養貓、愛貓，確是貓奴，但不積極採購而靠他國捐輸疫苗，胡扯戰狼，掩飾不了貓奴的本質，是不會變成戰貓的。

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