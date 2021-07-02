為因應台北環南市場疫情，中央總指揮陳時中臨時在環南市場大門口召開記者會。在市長柯文哲講完話後，立委林昶佐不耐煩地表示「實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話。」誰知話還沒說完，自治會長馬上拿起麥克風嗆聲：「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖耶！」

這是一場真實劇在真實的場地上演，現場人員也都是真實的老百姓、真實的在地生活者。他們沒有經過彩排、沒有經過演練、沒有層峰的指示、手上也沒有劇本，他們只是不耐官員和民代的廢言，直接拿起麥克風來嗆聲。

實際在環南市場工作的在地鄉親，難道分辨不出誰對誰錯？難道看不清誰在做事、誰在做秀、誰在做官？

除了自治會會長，旁邊的老百姓也紛紛發出不平之鳴，叫林昶佐「要演戲去電視上演，不用在這邊演，滾！」

由於環南市場疫情的蔓延，中央以為撿到槍，可以好好修理一下台北市，沒想周玉蔻的炸彈沒爆，老百姓憋了很久的炸彈卻爆了，狠狠地地賞了甩鍋的官員和民代。

很精彩的一齣寫實劇，演出者、劇情均屬上乘。

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