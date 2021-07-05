因世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日表示，傳染力極強的新冠病毒變異株Delta已在98國現蹤，全球疫情仍然嚴峻，使投資人擔憂國際經濟復甦受阻，提振黃金避險需求，支撐金價延續前一交易日漲勢；截至台北時間7月5日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金上漲4.8美元，報每盎司1788.1美元。
9月白銀上漲0.184美元，報每盎司26.685美元。
10月白金上漲7美元，報每盎司1094.7美元。
9月鈀金上漲0.5美元，報每盎司2793美元。(商品行情網)
因世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日表示，傳染力極強的新冠病毒變異株Delta已在98國現蹤，全球疫情仍然嚴峻，使投資人擔憂國際經濟復甦受阻，提振黃金避險需求，支撐金價延續前一交易日漲勢；截至台北時間7月5日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金上漲4.8美元，報每盎司1788.1美元。
9月白銀上漲0.184美元，報每盎司26.685美元。
10月白金上漲7美元，報每盎司1094.7美元。
9月鈀金上漲0.5美元，報每盎司2793美元。(商品行情網)
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