因世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日表示，傳染力極強的新冠病毒變異株Delta已在98國現蹤，全球疫情仍然嚴峻，使投資人擔憂國際經濟復甦受阻，提振黃金避險需求，支撐金價延續前一交易日漲勢；截至台北時間7月5日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲4.8美元，報每盎司1788.1美元。

9月白銀上漲0.184美元，報每盎司26.685美元。

10月白金上漲7美元，報每盎司1094.7美元。

9月鈀金上漲0.5美元，報每盎司2793美元。(商品行情網)