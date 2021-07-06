因美元漲勢暫緩，引發投資者逢低湧入基金買盤，致倫敦(LME)期銅價格周一(7/5)上漲，但供應增加的預期和全球最大金屬消費國中國的需求放緩而限制了漲幅。

分析師表示，因近幾個月美元走強，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，重挫銅價，在美元周一漲勢暫緩後，銅價回升至兩周以來高位。但6月份因新冠病例增加，中國工廠活動增速放緩，產出降至15個月來最低水平，除此之外，庫存的增加也限制了銅價漲幅。

終場周一(7/5)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲145美元，報每公噸31,665美元；期鎳上漲70美元，報每公噸18,412美元；期鋅上漲10.5美元，報每公噸2,945.5美元；期鋁下跌6美元，報每公噸2,556美元；期銅上漲134.5美元，報每公噸9,511美元；期鉛下跌13.5美元，報每公噸2,286.5美元。(商品行情網)