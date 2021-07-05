《商情》需求提振 LME銅價上漲 12:002021/07/05 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因數據顯示美國就業人口加速成長，勞動力短缺開始緩解，在全球最大經濟體疫情後持續復甦的樂觀態勢下需求提升，致倫敦(LME)銅價周一上漲。 周一(7/5)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.44%，報每公噸9,418美元，盤中最高一度漲至每公噸9,420美元。(商品行情網) 《商情》逢低湧入買盤 上周五銅價上漲 《熱門族群》散裝航運逆風 航運股倒退嚕 #LME #提振 #銅價上漲 #數據顯示 #美國就業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》避險需求增 支撐紐約期金走揚 10:012021/07/05 財經 《商情》黃金亞洲電子盤續揚 11:092021/07/05 財經 《商情》出口增加 提振大馬棕櫚油走強 10:012021/07/05 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q2獲利看增、全年拚高 外資回頭挺 13:252021/07/05 財經 富達國際：近周台股、巴西及科技基金都買超 11:002021/07/05 財經 《期貨》三大期指齊揚 7月台指期漲106點 09:102021/07/05 財經 崇越電董事長潘振成：後疫情時代需求回升 未來應會朝向正面發展 13:142021/07/05 財經 《商情》運價不振 BDI指數連3跌 09:272021/07/05 財經 長榮跌破200元、萬海失守300元 航運全員跳水逃命？專家這樣說 10:492021/07/05 財經 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨漲跌互見 10:012021/07/05 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼漲300元、鋼筋漲200元 連2升 11:092021/07/05 財經 財經熱門新聞 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 BNT疫苗快來了？台積、永齡低調趕進度 - 財經要聞 - 工商時報 長榮挑戰五哥 萬海追趕陽明 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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