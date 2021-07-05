因數據顯示美國就業人口加速成長，勞動力短缺開始緩解，在全球最大經濟體疫情後持續復甦的樂觀態勢下需求提升，致倫敦(LME)銅價周一上漲。

周一(7/5)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.44%，報每公噸9,418美元，盤中最高一度漲至每公噸9,420美元。(商品行情網)