美元回落為黃金需求帶來提振，周二金價漲破每盎司1,800美元重要心理關卡，並站上3周新高。投資人將密切關注聯準會公布的6月會議紀要，以釐清其貨幣政策動向。

目前現貨金價格上漲0.8%，報每盎司 1,804.60美元，此前一度觸及6月17日以來最高價位。

美國黃金期貨目前上漲1.3%，報每盎司1,806.30 美元。

DailyFX策略師Margaret Yang表示，美元走軟提振了黃金價格。在聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）召開6月會議後，黃金遭到拋售，但現在美國可能提前升息的預期已經消化了，於是買方重返市場。

但該分析師也表示，在全球貨幣政策轉向鷹派的背景下，黃金的上檔空間可能有限，不要認為金價很快會回到6月初的水準。

目前美元下跌0.2%，進一步遠離上周觸及的3個月新高。

本周市場關注的焦點將是聯準會周三公布的6月會議紀要。根據聯準會發布的6月會後聲明，決策官員的立場已經轉向鷹派，預估最早可能於2023年開始升息，比原本預期的時間提前了一年，美元應聲大漲，而金價則跌破1,800美元。

其他貴金屬方面，目前白銀價格上漲0.6%，報每盎司26.61美元，鈀金漲0.2%，報2,818.22美元，鉑金漲1.3%，報1,110.98美元。