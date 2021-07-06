經過多天的激烈談判，石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）昨晚取消召開會議，沙特阿拉伯與阿聯酋之間的爭端進一步浮現。去年末，阿聯酋已有意離開組織，但這次兩方劍拔弩張的程度令OPEC+甚至未能確定下次開會日期。市場認為OPEC+未能達成協議，意味8月石油供給不會增加，令原來已經緊張的市場更繃緊，油價在未來兩個月有望進一步走強，預估9月油價目標至80美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室也保持看好能源板塊，主因有3：

一、後疫情時代受益者：能源股是受益於全球經濟重啟的主要板塊之一，雖然全球致力減少溫室氣體排放，但從石化燃料過渡至可再生能源的過程並非一蹴而就，估計全球石油需求在至少未來10年也不會見頂。

二、行業估值有望補漲：雖然全球能源股近期反彈，MSCI世界能源指數仍然低於疫情前水平約10%，但MSCI世界指數期間已反彈近30%。此外，能源股價表現至今依然落後於油價，板塊目前只計入的布倫特油價水平僅55至60美元，明顯低於近日的77美元及我們的9月目標80美元。

三、增加回購及股息：在疫情期間，許多能源企業減少派發股息及勘探投資，上游石油及天然氣公司總投資規模從2014年峰值的8000億美元，大幅下跌至去年的3000億美元。財務紀律卻加強了企業的自由現金流，預期行業未來將增加回購股份及派發股息。