被道上稱為「收簿大王」的王姓男子（王男，49歲），過去專門吸收遊民提供人頭銀行帳戶等工具，供詐騙集團使用，近年他竟開啟「斜槓詐欺」人生，除了利用「魚池吃名車」詐保，還涉嫌利用人頭辦理信貸、虛設公司作買賣等，可說無所不詐！

本刊調查，從20多年前開始，王男就在道上闖蕩，雖跟黑幫頗具交情，卻不屬於任何幫派，且行事低調，總是神龍見首不見尾，原來腦筋動得快的他，是「收簿」集團的首腦，由於姓王，於是在江湖上被稱為「收簿大王」。「收簿」指的是收集提供人頭銀行帳戶、人頭提款卡和人頭電話卡等等，是詐騙連環計裡極為重要的一環。

有「收簿大王」之稱的王男，專門提供遊民人頭帳戶給詐騙集團，近來更多角化經營，插旗詐領保險金。（圖／翻攝畫面）

王男收簿事業雖然經營的風生水起，但近年來他不滿足現狀，經營起「詐保」領域，但警方早收到消息，布線追查。2020年2月13日清晨6時許，1輛要價550萬元的白色賓利車，突然衝入新北市淡水區小坪頂一處偏遠的烏鰡池，所幸吳姓駕駛及時逃生；同年2月27日，33歲的陳姓男子開著借來的黑色BMW大7系列，也衝進同1個烏鰡池，他從天窗爬上車頂求援。由於兩輛名車栽進同1地點，引發網友熱議，笑稱「抓交替」、「此池專吃名車」。

事後，陳姓男子告訴警方，他因為邊開車邊抽菸，一時恍神才開進烏鰡池，並據此向保險公司申請理賠，成功拿到150萬元理賠金。不過，保險公司察覺「名車在同1地點滅頂，駕駛皆平安脫困」事有蹊蹺，懷疑有人詐保而向警方報案。

警方調查發現，陳姓男子是王男旗下的1員，耗費年餘總算瓦解該集團，陸續揪出20名共犯，包括王男在內，一干騙徒通通被依《詐欺》、《洗錢》等罪嫌送辦。

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