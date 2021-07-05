新北市中和警分局藉由高齡長者等候施打疫苗的期間，以警察娃娃戴口罩，發放詐欺相關文宣的方式，向高齡長者逐一宣導防詐觀念，期許能阻止詐騙行為。（中和警分局提供）

新北市中和警分局藉由高齡長者等候施打疫苗的期間，以警察娃娃戴口罩，發放詐欺相關文宣的方式，向高齡長者逐一宣導防詐觀念，期許能阻止詐騙行為。（中和警分局提供）

新北市中和警分局藉由高齡長者等候施打疫苗的期間，以警察娃娃戴口罩，發放詐欺相關文宣的方式，向高齡長者逐一宣導防詐觀念，期許能阻止詐騙行為。（中和警分局提供）

新北市中和警分局分別於中和國中、慈濟雙和靜思堂、前國防管理學院中正堂、秀山國小、南山國中等轄區疫苗接種站，藉由高齡長者等候施打疫苗的期間，以警察娃娃戴口罩，發放詐欺相關文宣的方式，向高齡長者逐一宣導防詐觀念，期許能阻止詐騙行為。

中和警表示，近期疫情嚴峻，詐欺案件仍層出不窮，詐騙手法屢屢翻新，詐欺集團近期以「實聯制宅配口罩」、「接到電話通知篩檢陽性需交錢領藥」、「假冒衛生所疫調要求匯款」等新興手法要求民眾匯款，為使轄內民眾了解新興詐騙手法及防範方式。

這些詐騙方式及手法不外乎是利用民眾對於疫情的恐慌，甚至一些免費贈送的小東西，來騙取資料，只要民眾保持冷靜，接獲任何可疑來歷不明電話，除立即掛斷外，對於接獲之信息主動小心查證，立即與165反詐騙專線聯繫或就近向警察機關報案，謹記防詐騙之「三不原則」，就可避免被詐騙的危險：

一、不要聽信「電話」通知而依照別人指示匯款，否則錢財將不翼而飛。

二、不要在「電話」中告知您的銀行帳號、身分證統號等個人資料，否則您就可能成為詐欺「人頭戶」。

三、不要依據對方所留「電話」查證，否則極易陷入歹徒設好之陷阱。

疫情當前，請民眾提高警覺，小心求證，才能遠離詐騙，也呼籲民眾不要輕信網路訊息，仔細查證訊息真偽，切勿隨手轉傳其他通訊群組，引發社會不安或危害，大家都是防疫神隊友，共同配合政府防疫措施，一起度過疫情難關。