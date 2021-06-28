西南風影響，易有短延時強降雨，今(28)日高雄市易有大雨或豪雨發生，臺南市及屏東縣亦有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

西南風影響，南台灣位於迎風面易有短延時強降雨，中央氣象局今（28）日17時50分針對南高屏3縣市發布豪大雨特報。高雄市易有大雨或豪雨發生，台南市及屏東縣亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示今天西南風仍偏強，凌晨起中南部及苗栗地區陸續出現明顯降雨，並有局部大雷雨發生，且南部一整天有間歇性的陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。