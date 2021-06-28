對流雨彈炸開 南高屏3縣市豪大雨特報 18:192021/06/28 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局表示今天西南風仍偏強，南台灣位於迎風面易有短延時強降雨。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西南風影響，易有短延時強降雨，今(28)日高雄市易有大雨或豪雨發生，臺南市及屏東縣亦有局部大雨發生的機率。(氣象局提供) 西南風影響，南台灣位於迎風面易有短延時強降雨，中央氣象局今（28）日17時50分針對南高屏3縣市發布豪大雨特報。高雄市易有大雨或豪雨發生，台南市及屏東縣亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。 氣象局表示今天西南風仍偏強，凌晨起中南部及苗栗地區陸續出現明顯降雨，並有局部大雷雨發生，且南部一整天有間歇性的陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。 蘇偉碩建議高屏要道設篩檢站 陳其邁：科技防疫最直接精準 雙創三級警戒以來新低 本土增60確診！3人死亡 #發生 #南高屏 #3縣市 #豪雨特報 #西南風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美伊核協議搞不定 油價high 塑化二軍壓不住了 07:462021/06/28 財經 假日湧出遊潮 陳宗彥憂3件事發生 恐再爆疫情 11:542021/06/28 生活 南帝5月獲利年增3.46倍 今年獲利預期可創新高 16:112021/06/28 財經 團結在「疫」起 萬豪國際推美食地圖包 09:012021/06/28 生活 今年海運景氣 陽明前董座：先跳後站 04:102021/06/28 財經焦點 家用夯機高畫質內建智慧功能 04:102021/06/28 時尚消費 逾75歲可選莫德納 澎湖開放50歲以上施打疫苗 04:102021/06/28 地方新聞 Delta未爆彈？陳時中：枋寮確診老農妻子染疫機率高 15:552021/06/28 生活 小港運動中心 獲4.6億補助興建 04:102021/06/28 地方新聞 集中檢疫所供緊急進駐 陳時中暗指：有縣市沒準備防疫旅館 16:192021/06/28 生活 中南部雨下到月底 彭啟明揭颱風生成時間 08:242021/06/28 生活 生活熱門新聞 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 蘆洲中央路市場攤商傳確診 新北市府：接觸者趕快篩檢 - 生活 外送點14杯飲料遭檢舉群聚 警察上門調查女傻眼 - 生活 新北配合中央紓困補貼薪資 侯友宜宣布這些人可領四萬 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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