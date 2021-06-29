今年台灣遭遇百年大旱，台中、苗栗、北彰化一度實施供五停二，五月底當時曾文水庫已經快見底，蓄水率僅3.5％，所幸在西南風加梅雨滯留鋒接連轟下，旱象終於緩解，氣象局長鄭明典今PO出一張曾文和烏山頭水庫的轉運歷線圖，大呼「曾文滿庫了！」

5月底時曾文水庫幾乎快見底，剩3.5％蓄水率，經過1個月後終於復活，鄭明典今早發文，歡呼曾文水庫滿庫了！同時他也說道，不用懷疑，不是真的滿水位，但是是水庫操作的「上限」，就是概念上的滿庫。

鄭明典表示，由於水庫要考慮防洪功能，通常「上限」在雨季開始時會是個低點，到雨季末期才會達高點。因為水庫操作潛在影響可能很重大，為了避免事後的爭議，所以水庫的操作紀律很重要。

圖為「曾文、烏山頭水庫轉運歷線圖」，曾文水庫有效蓄水量已經達到操作的「上限」、概念上的滿庫。（翻攝自 鄭明典臉書）

從鄭明典PO出的「曾文、烏山頭水庫轉運歷線圖」可以看到，110年6月29日曾文水庫的合計有效蓄水量已經到上限，截至今早9時達到25343萬立方公尺，蓄水率49.74%。

圖為截至今日曾文水庫、烏山頭水庫的有效蓄水量。（中時新聞網製圖）

對此，網友紛紛留言：「關關難過關關過！感謝老天爺」、「多多益善」、「水庫都滿了，稻作應該不用休耕了」、「太開心了」、「可以開始考慮排洪清淤」，也有人表示「應該不至於50%就上限，可以裝到8分滿再說啊，有颱風的話再提早洩洪因應」、「鯉魚潭也衝破60%了」、「快為德基集氣」。