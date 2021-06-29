加油站地下儲槽系統油品洩漏，將造成地下水、土壤等環境汙染，台南市政府環保局16年來共掌握32站加油站油品洩漏，經業者改善後，現僅4站尚未完成。今年抽驗的17站加油站，發現1站數值偏高，已列入重點追蹤查核名單，預計還將再抽驗96站加油站。

環保局指出，為避免發生加油站油品洩漏影響環境，該局除要求業者自主監測及定期申報，更不定期抽驗與調查加油站土壤及地下水。據統計，目前轄內營業中的加油站共295站，至申報期限5月31日止有294站完成申報，1家未在期限內完成申報，除被裁罰6000元還限期改善。至於去年轄內加油站業者均定期、如期完成自主監測申報。

環保局說，加油站地下儲槽系統一旦洩漏恐造成地下水、土壤等環境汙染，法令也規範加油站業者應定期自主監測與申報，於每年5、9、1月要申報前4個月的監測資料，違者將依水汙法處以6000元以上300萬元以下罰款並限期改善，若屆期未申報或申報不完全者，則按次處罰。

此外，環保局每年也會抽驗設站時間較久、較長時間未更換管線等汙染油品洩漏機率較高的「汙染潛勢高」加油站。環保局表示，今年預定抽驗103站加油站，1至3月已抽驗17站，其中1站數值偏高，已列入追蹤查核，至少要追蹤4次數值恢復，才會解除追蹤列管。去年共抽驗29站，1站經分析為汙染潛勢高站，經追蹤4次已恢復正常，解除追蹤列管。

環保局表示，經歷年主動抽驗、調查轄內加油站，16年來共掌握32站加油站油品洩漏，並公告為土壤及地下水整治或控制場址，業者均積極改善，現僅4站尚未完成。