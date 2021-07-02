北市松江路一處新建大樓工地，1日下午4時許發生鋼樑掉落意外，在6樓施工的許姓工人遭鋼樑砸中四肢，當場失去生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，警方今將報請檢察官相驗以釐清死因，並由勞檢處調查有無工安疏失。

49歲許姓工人昨天下午被鋼樑砸中後，跌落在安全網上，經緊急送醫搶救3小時後仍傷重不治。警方將在場工人及工地負責人帶回調查，所有人都表示沒看到事發經過，也不知道鋼樑為何會掉落，聽到巨響才發現發生意外。

警方今將報請刑事相驗，許男家屬難過地表示，將靜待司法相驗結果，並釐清相關責任。