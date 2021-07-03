金門縣衛生局最近抽驗烘焙食品、水產品、校園食品、加水站計105件 檢驗結果均符合規定。

縣衛生局說明，此次抽驗市售食品及盛裝水共105件中，烘焙食品有24件、水產品5件、營養午餐（桶餐）6件（開瑄國小、正義國小、柏村國小、多年國小、金鼎國小、金寧中小學)、加水站70件。抽驗結果公佈於衛生局網站，民眾可逕至該局網站參閱。