金門抽驗食品、盛裝水105件 結果全部合格 16:342021/07/03 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣衛生局最近抽驗烘焙食品、水產品、校園食品、加水站計105件 檢驗結果均符合規定。（金門縣衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣衛生局最近抽驗烘焙食品、水產品、校園食品、加水站計105件 檢驗結果均符合規定。 縣衛生局說明，此次抽驗市售食品及盛裝水共105件中，烘焙食品有24件、水產品5件、營養午餐（桶餐）6件（開瑄國小、正義國小、柏村國小、多年國小、金鼎國小、金寧中小學)、加水站70件。抽驗結果公佈於衛生局網站，民眾可逕至該局網站參閱。 消基會抽驗市面香蕉 1件農殘不符日本標準 環南市場群聚案 新北篩檢316人找到1快篩陽性 #抽驗 #金門 #盛裝 #烘焙食品 #水產品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 感染源不明！十甲旺市場麵店2確診 中市篩驗1542人結果出來了 21:122021/07/02 生活 焦糖嗆「喊普篩是內鬼」 結果入境全PCR 鄉民酸：抓到了 07:182021/07/02 生活 建商H1砸千億狂買地 下半年市場變數恐變多 03:222021/07/02 房產達人 保育水獺大家一起來 金門發給獎金最高5萬元 15:402021/07/02 寶島 看屋筆記：三重區鄉林恆美(個案＋價格分析) 09:002021/07/03 區域情報-新北 武陵繡球花盛開遊客不能來 殘花葬水打造禪意花池 17:112021/07/02 寶島 北市工地鋼樑砸死工人 檢警將相驗 14:032021/07/02 社會 竹東某長照機構再爆4人確診 2住民5度採檢才驗出 15:222021/07/02 生活 抽獎了！嘉義市警察局舉辦活動 抽限量悠遊卡 17:452021/07/02 寶島 環南市場驗出41人確診 柯P爆：半夜就被叫起床 16:442021/07/02 生活 改善七股潟湖陸化 台南累計疏濬逾120萬立方公尺 09:552021/07/03 寶島 寶島熱門新聞 斗南外環道與台一丁線交叉路口誕生 往來斗南更方便 - 寶島 勞工紓困貸款 台南市加碼1千名利息補貼 - 寶島 南投縣國中小學32校長異動 8／1履新 - 寶島 世界最佳年輕大學 暨南大學首度上榜 - 寶島 疫情警戒不內用 巨城得來速掘起成最夯外帶區 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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