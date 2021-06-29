「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西南風主宰的天氣型態即將轉換，週四（7月1日）起「北熱南雨」的模式將結束，正式進入夏天。（摘自台灣颱風論壇臉書）

氣象局預報顯示，週四後主要受到高壓影響，天氣較為穩定。（氣象局提供）

中央氣象局表示，明（30日）水氣略減少，但苗栗以南地區仍受到西南風影響，易有陣雨和雷雨，其他各地多雲到晴，降雨以午後雷陣雨為主。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西南風主宰的天氣型態即將轉換，週四（7月1日）起「北熱南雨」的模式將結束，全台各地天氣轉為晴朗炎熱，午後有雷陣雨，正式進入夏天。

氣象局表示，明天仍受西南風影響，苗栗以南易有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的機率。溫度方面，中南部高溫在32度左右，而北部及東半部較炎熱，高溫約34、35度，大台北地區、花蓮縱谷及台東有36度左右高溫發生的機率；受地形影響，東南部背風側小區域有出現焚風的機率。

「台灣颱風論壇」粉專表示，南台灣近期受西南風影響，雨連續下了接近一星期，但這樣的日子即將告終。週四起，隨著太平洋高壓逐漸增強、西伸，「北熱南雨」的模式將會結束，各地將轉成平地晴朗炎熱，山區容易有午後陣雨的型態，正式踏入夏天。「北部人也許不覺得有改變，但中南部平地，肯定會很有感」。

粉專指出，夏天到了，接下來就是民眾最關心的颱風季，由於短時間內高壓偏強，估計還生不出來，要等到七月中下旬再觀察看看。氣象局預報顯示，未來一週主要受到高壓影響，天氣較為穩定，降雨以迎風面零星降雨及午後局部雷陣雨為主。