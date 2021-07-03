氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日起至7日有大而鬆散的「低壓環流」，從菲律賓東方海面向西通過菲律賓、進入南海；台灣附近明起盛行東南風，視其攜帶水氣量之多寡，將主導近一周的天氣變化。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日西半部晴朗炎熱、午後對流主要在山區及少部分平地。今日北部的最高溫約在37度左右，其他地區約在35、36度；明天東南風帶來的水氣增多，熱力不穩定度提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，擴及平地的範圍增大。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，5日、6日東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後雷陣雨範圍擴大，「低壓環流」外圍雲系移入東半部及屏東，有局部陣雨，要注意較大雨勢！是否有更大的影響？應持續觀察；7日至9日低壓雲系脫離，恢復高溫炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。