中央氣象局表示，明天台灣大氣環境較不穩定，山區午後雷陣雨將擴大到西半部平地，晚起受到低壓雲系接近影響，東部及東南部有雨勢出現。專家研判，低氣壓有機會進一步增強，發展成熱帶低氣壓甚至颱風，預計在下週一（5日）通過台灣南方，屆時東部、東南部縣市一整天都有下雨機會。

氣象局表示，明天各地天氣大多為多雲到晴，由於太平洋高壓移到台灣北方，大氣環境變得較不穩定，午後雷陣雨範圍將會擴大，除各地山區外，西半部平地午後也有局部短暫雷陣雨。隨著南方低壓雲系逐漸接近，晚起東部及東南部地區將出現零星短暫陣雨。

明各地高溫普遍約32-35度，但宜蘭、花蓮要留意有局部36度以上高溫發生的機率，白天各地紫外線指數容易達到過量級，外出活動請注意防曬，多補充水分以避免中暑。

氣象局指出，目前位於菲律賓及其東方海面的低壓帶，未來將向西移動進入南海，東西兩側的擾動有逐漸增強發展的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動96W有機會進一步整合、增強，發展成熱帶低壓甚至颱風，將於下週一、二（5-6日）左右，由台灣南方通過，進入巴士海峽，屆時會帶動南方水氣北上，花蓮、台東、恆春及屏東一整天都有下雨機會，其他地區午後雷陣雨的機率也會增加。