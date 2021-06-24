典型梅雨滯留鋒今、明持續在台灣徘徊，氣象專家吳德榮表示，周六至下周三滯留鋒北移，西南季風再起，中南部大量降雨持續到月底，同時「薔琵」颱風強度增強、北轉，未來併入梅雨鋒面，對台無影響。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(24、25日)兩天「典型梅雨滯留鋒」在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然能對各水庫繼續挹注儲水，但對於局部地區有致災可能性，還是要防範。今日各地雲量多、又有雨，天氣稍涼；北部氣溫24至31度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至33度。

最新歐洲模式模擬，27日20時地面氣壓及雨量圖顯示，「梅雨鋒」北移至華中，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部有明顯降雨。（翻攝自ECMWF）

吳德榮表示，周六至下周三(26至30日)梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕且不穩定的空氣、源源不絕，迎風面多雨的型態將持續至月底。中南部降雨不定時、並有較大雨勢，應防範劇烈天氣及大量降雨。背風面的北部、東半部則天氣炎熱、氣溫偏高，午後亦有局部降雨的機率。

至於颱風方面，吳德榮指出，今晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「薔琵」強度略增強，逐漸向北迴轉，未來併入梅雨鋒面，對台無影響。由於其強度偏弱，並無能力破壞梅雨鋒的結構。