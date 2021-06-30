明天開始全台進入典型夏天氣候，氣象達人彭啟明表示，明起全台熱到像被鍋蓋蓋住，同時颱風季到來，預估今年侵台的颱風數量與平均值相近，約3到5個颱風，且颱風的強度會略偏減弱一點點。

彭啟明在臉書表示，梅雨季結束，明天（7月1日）開始就進入夏天了，全台會熱到像被鍋蓋蓋住。未來要有天氣變化就是要看颱風，今年預估的颱風生成數是24到26個，大概就是在平均值左右，而侵台的颱風數量，也跟平均值相近，是3到5個颱風，颱風的強度會略偏減弱一點點。

今早氣象局發布雙北、花東4縣市高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生機率，今日中午前後台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，台北市、新北市地區為黃色燈號，氣溫達36度以上，請注意。受西南風影響，水氣有減少的趨勢，苗栗以南偶有局部短暫的陣雨或雷雨。

氣象局表示，未來一周主要受高壓影響，天氣較穩定，降雨以迎風面零星降雨及午後局部雷陣雨為主，也要留意高溫，請注意防曬並多補充水分。周四、周五（7月1日、2日）西南風稍減弱，全台大多為多雲到晴，水氣明顯減少，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；氣溫有逐漸上升的趨勢，北部高溫容易來到35、36度，花東也容易有局部高溫，東南部地區有焚風發生的機率。

氣象局表示，周六、周日（3日、4日）風力微弱，風向逐漸由偏南風轉為東南風，全台多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫炎熱，北部、東半部高溫約34至36度，中南部高溫約33度。