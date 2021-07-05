中央氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報，目前在鵝鑾鼻南南東方海面的熱帶性低氣壓，到底會不會形成颱風，氣象局表示，今(5)日晚至明(6)日上半天，是最接近台灣時候，這段期間強度仍有機會增強，一旦成颱氣象局將發布海警。今晚起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，雨越晚越大，且明天午後的雷陣雨恐比今天還大。

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氣象局晚間持續發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明上午台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局簡任技正伍婉華指出，熱帶性低氣壓今晚到明上半天最接近台灣，氣象局將持續關注。由於熱帶性低氣壓外圍雲系逐漸靠近台灣東南部陸地，今晚東半部及恆春半島雨勢會變大，下雨時間也長，還有局部大雨發生的機率。

大雨特報。(圖/氣象局)

5日-6日定量降水預報。(圖/氣象局)

今晚起至明天清晨，受熱帶性低氣壓外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，宜花及南部地區也有局部降雨，午後西半部山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，也不排除有局部大雨發生的機率。溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及宜蘭地區有局部36度以上高溫發生機率。

氣象局表示，熱帶性低氣壓今晚8點在鵝鑾鼻南南東方190公里的海面上，向西北西移動，時速26公里，在巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻要特別注意。今晚至明天基隆北海岸、東半部、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率，東南部沿海空曠地區及恆春半島將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、南部沿海空曠地區及大台北地區有較強陣風，明下午澎湖地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。