西南季風盛行，氣象專家吳德榮表示，今天至周三中南部有劇烈天氣及大量降雨的機率，周四起至下周日太平洋高壓增強，中南部多雨的型態結束，台灣正式進入夏季型天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周三(30日)梅雨滯留鋒在長江流域徘徊，但太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣溫暖潮濕且不穩定，迎風面中南部有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件，仍應注意防汛。背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今日午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，明日至周三北部平地午後的降雨機率降低。今日氣溫北部23至36度，中部24至33度，南部23至34度，東部23至36度。

最新歐洲模式模擬，明天（28日）20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在西南季風環境(左圖)。模擬明天（28日）20時地面氣壓及雨量圖顯示，迎風面中南部有大量降雨(右圖)。(翻攝自 ECMWF)

氣象局也表示，今天西南風增強，南部容易出現陣雨或雷雨，下雨時間多、雨區範圍廣，中部地區及苗栗也有機會出現陣雨或雷雨，中南部當對流發展旺盛時，容易出現短延時強降雨及局部大雨，南部甚至有局部豪雨發生的機率。

吳德榮表示，周四起至下周日(7月1至4日)太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。