連日鋒面夾帶的豪雨，讓台南白河水庫「喝飽飽」，一度接近滿水位，23日進行調節性放水，嘉南管理處白河水庫分處主任連木成表示，近期出現明顯雨勢，21日開始供水到糞箕湖、東山灌區，接下來7月初，會供應白水溪、頭前溪灌區，當地稻農這幾天開始為插秧做準備。
連木成指出，台南與嘉義交界的山區，連日來的雨勢，白河水庫23日上午水位一度達108.42公尺，接近滿水位109公尺，為了顧及水庫庫體安全，從10時至17時以每秒20立方公尺調節性放水，將水洩放至急水溪，晚間水位已降至108.17公尺。
該水庫的有效容量1173萬噸，截至24日下午5點水位108.28公尺、有效蓄水量1035萬噸，占水庫蓄水量約88.24％。
白河水庫淤積情形嚴重，每年11月到5月枯水期執行年度清淤工程，直到夏天梅雨季節來臨時，會暫停清淤，並關起水門以儲水，供水給農民在二期作時可以插秧。
白河水庫灌區包含東山、糞箕湖、白水溪及頭前溪灌區；東山、糞箕湖灌區合計灌溉面積逾900公頃，於6月21日起供灌；頭前溪灌區面積將近1000公頃，預計7月1日供灌；白水溪灌區約900公頃，訂於7月6日起供灌。
連木成說，這4灌區的農民二期作物大多種稻，少部分繼續種蓮子，白河水庫開始供灌前，已提早通知農民，讓他們能事先為二期作做準備。
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