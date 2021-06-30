農藥業者備齊貨品。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

肥料業者准備復工。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

水啦！連日鋒面助攻下，曾文、烏山頭2水庫蓄水量合計3.19億噸，已達到嘉南地區6組灌溉區的需水量3.13億噸，繼嘉南1至4組灌區二期稻作將於7月12日供灌後，經濟部旱災緊急應變會議今（30）日宣布，5至6組灌區也恢復供灌，預定供灌日期為7月26日。

農業局長謝耀清表示，台南是嘉南平原的大穀倉，二期稻作恢復供灌，不僅可以減輕稻農和米廠業者的壓力，相關產業如農藥、肥料、秧苗及代耕等業者都非常開心準備復工。

農業局提醒，嘉南二期稻作插秧初期正值炎夏高溫，插秧後5天內，為配合施用殺草劑，田面水深要維持3公分左右，可採用放流灌溉降低水溫，促進早期分蘗，也可減輕高溫對秧苗造成傷害。

農業局說，國內疫情目前仍是三級警戒，準備復耕別忘了做好防疫措施。另，炎炎夏日，農友工作時也要做好自我保護，多喝水、戴斗笠或帽子等遮陽設備，減輕烈日高溫傷害。