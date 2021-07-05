時序進入7月後，正式告別梅雨季，進入夏季午後雷陣雨形態，隨太平洋高壓增加，氣溫逐漸升高，連帶用電量持續增加，根據台電預估，5日預估最高用電量3750萬瓩，是近期預估用電新高。

氣象局預估，5日6日兩天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東南部及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東北部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區有局部36度以上高溫發生的機率；6日午後並有局部較大雨勢發生的機率。

台電預估，3日預估最高用電3750.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4130.8萬瓩，預估尖峰備轉容量380.8 萬瓩，備轉容量率為10.15%，讓供電燈號勉強亮出供電充裕的綠燈。

值得注意的是，由於台灣水情已經明顯好轉，僅剩部分水庫蓄水量仍低，因此不少水力發電機組已經重新啟動發電，投入發電系統當中，對於穩定供電有很大的幫助。