(20：55更新)中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今(21日)晚至明(22)日嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，臺中至雲林、南投及嘉義市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。氣象局宣布，今天傍晚17時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於晚間20時30分舉行記者說明會。

豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今天白天中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部大致多雲到晴，但也有局部午後雷陣雨。今晚到明天凌晨，隨著鋒面逐漸接近，中南部也包括竹苗以南，要留意短延時強降雨，北部晚間起也會開始出現局部降雨。

110.06.21 15:30防疫期間天氣採訪直播

明（22）日滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，西半部地區有陣雨或雷雨，東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有８至９級強陣風，請注意。