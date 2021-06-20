中央氣象局表示，西南風持續帶來水氣，加上梅雨鋒面逐漸接近，明(21)日降雨情況會比今(20)日更多，中南部持續有顯著雨勢，尤其周二至周四，鋒面滯留台灣上空，全台天氣都不穩定，西半部及東北部容易有短暫雷陣雨，西半部可能出現局部豪雨，從氣象局的預報圖中可見，高雄、屏東的降雨量多到紫爆。

氣象局發布大雨特報，高雄市及屏東縣已有豪雨發生，從氣象局的預報圖中可見，高雄、屏東的降雨量多到紫爆。(圖/氣象局)

氣象局持續發布大雨特報，西南風影響，高雄市及屏東縣已有豪雨發生；今(20日)晚至明(21)日，雲林至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局表示，周一(21)日梅雨鋒面靠近，中南部持續有顯著雨勢，夜間降雨多在沿海，清晨至上午降雨強度增大，並往中南部內陸擴展，白天在山區及近山區平地降雨顯著，北部地區也將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，尤其入夜之後隨鋒面接近，北部沿海也要留意有局部較大雨勢出現的機率。

氣象局表示，周二至周四梅雨鋒面再現，將有短延時強降雨。(圖/氣象局粉專)

周二至周四(22~24日)，鋒面滯留台灣上空，全台天氣皆不穩定，各地都是斷斷續續降雨的天氣型態，西半部及東北部容易有短暫雷陣雨，並易有短延時強降雨，尤其22~23日西半部可能出現局部豪雨，低窪地區慎防淹積水。氣象局強調，這段時間容容易發生「短延時強降雨」，也就是在一段很短的時間內集中降下很大的雨量，恐造成局部地區積淹水。

周五後隨著鋒面遠離，台灣附近轉為西南風影響的天氣，整體降雨狀況比起前幾天緩和許多，中南部為迎風面，仍容易有些短暫雨，25日北部也還是有點雨，後續則和其他地方一同漸漸轉為以午後雷陣雨為主的天氣。