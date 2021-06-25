氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天「梅雨滯留鋒」仍在台灣附近，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，有激發「劇烈天氣」的機率，還是要注意天氣變化及氣象局的特報。今日各地雲多有雨，天氣稍涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日至30日「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕，迎風面中南部有不定時的降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的條件，仍應注意防汛。背風面的北部、東半部則炎熱高溫，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，7月1至4日「太平洋高壓」緩慢增強，結束中南部多雨的型態，台灣進入「夏季型」的天氣。美國模式模擬亦類似，只是時間稍微落後而已。由於是模式末期的模擬，因學理限制而存在「不確定性」，需持續觀察。