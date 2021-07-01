未來有機會避免517大停電重演！台電電力交易中心今(1)日揭牌啟用，預計試行版的電力交易平台9月上路交易。首先推出「日前輔助服務市場」，讓提供電力救援業者在前一天於平台出價，台電依需求和價格購買，以穩定電網或避免跳機停電。

台電推出的電力交易平台類似股票交易市場，買方目前是台電，賣方則會有傳統發電業、自用發電設備設置業者、能改變電力使用行為用戶(參加需量反應)及儲能業者4種。

未來實施會由他們在前一日11點以前在平台上報價，以不超過每1MW小時上限250到600元價格(依服務不同)，由台電採「邊際原則」，從出價最便宜的開始買起。

「日前輔助服務市場」即日起先開放業者上線註冊，台電預計9月正式交易。此日前市場包含「調頻備轉容量」、「即時備轉容量」，及「補充備轉容量」三種。

能提供調頻備轉時時間要求最短，但也要最快，介於1秒鐘至10秒鐘，因此多數是儲能業者。補充備轉是因應負載突增時，半小時內就要增加備轉容量，而「即時備轉」的特性則介於兩者之間，因此發電業者、電力聚合商（aggregator）都是可能提供者。

台電電力調度處處長吳進忠表示，參加日前輔助服務手上至少要有1MW電力容量，如果不夠想參加，就是給聚合商，類似零股委給券商，由其集中容量後在平台競價。

電網頻率須維持60赫茲(Hz)，些微變動都可能造成機組跳脫或事故，吳進忠說，即時跟補充備轉兩服務主要因應跳機、電力事故突發狀況。像是517大停電，如果當時兩項各買有200MW，就能協助電網撐1、2小時，就不致生低頻卸載分區限電事情。