根據市場研究公司SNE research發表最新報告指出，2021年1～5月，大陸企業寧德時代在全球電動汽車（EV）電池市場出貨排名第一（27.6GWh）。與2020年同期相比，寧德時代電池的採用量增加272.1％。

集微網報導，在2021年全球電動汽車電池出貨量排名中，LG Energy Solution位居第二，日本松下、比亞迪分居第三、第四名。三星SDI、SK Innovation分別排名第五、第六。另外，中航鋰電、國軒高科也上榜，分別排在第七、第八名。

數據顯示，大陸電池企業的增長最為強勁。與2020年同期相比，寧德時代、比亞迪分別有272.1％、207.4％的增長，中航鋰電、國軒高科分別年增417.9％、264.8％。

報告指出，大陸電池企業正迅速向歐洲市場擴張業務版圖。其中，寧德時代位於歐洲的工廠正在建設當中。比亞迪旗下弗迪電池新工廠籌建處歐洲組，也正在籌建海外第一座電池工廠。