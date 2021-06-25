氣象局針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（氣象局提供）

中央氣象局今（25）日18：40針對高雄市及屏東縣發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率。（摘自氣象局）

(21:30更新)氣象局針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至22時15分止。受西南風影響，南台灣天氣不穩，對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（25）日18：40針對高雄市及屏東縣發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低漥地區請慎防積水。

另氣象局針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時45分止。

警戒範圍：

高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區。

屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。

氣象局長鄭明典臉書發文提醒，「西南風還在喔！」在太平洋高壓回來之前，西南風都是不穩定的狀態。鄭明典指出，未來幾天西南風還有增強趨勢！