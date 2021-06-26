國軍桃園總醫院爆30人確診，宣布從今(26日)起，門診、急診、住院以及疫苗接種的相關業物通通暫停14天。（圖／翻攝自國軍桃園總醫院）

國軍桃園總醫院爆院內感染累計30人確診，其中包括3名護理師、12位病人、9名看護以及6名家人，因此院方公告，今(26日)起至7/9，門診、急診、住院以及疫苗接種的相關業務通通暫停14天。

桃園市長鄭文燦昨表示，國軍桃園總醫院原本就有15名確診者，昨（25日）再增6人確診，分別是4位病人、1名看護以及1名探病家人。而新竹縣昨天新增的4名確診中，其中有3人與國軍桃園總醫院有關係，分別為40多歲父親和6個月的男嬰，以及1名80多歲男性。

桃園市25日新增10例確診，其中國軍桃園總醫院新增6人確診，包含1探病家人、4病人、1看護，全案累積30例確診。（桃園市新聞處提供）

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院專案自6/17開始至今已第三次採檢，6/25新增的6人就是三採檢驗出來的。他說，目前14天的潛伏期尚未結束，因此醫院團隊要有準備，距離醫院清零完全安全，還有一段時間。

另鄭文燦視察醫院之後，也決定將醫院降載，因此國軍桃園總醫院也依中央防疫指導，除紅區內科主治醫師從6/26至7/9止暫停門診與例行性檢查之外，其他各科的主治醫師直到7/9前以每周1診次的方式維持最低門診量能，保障南桃園民眾慢性疾病藥物治療的需求。